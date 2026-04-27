Na manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um homem e uma mulher na Unidade Operacional de Guaíra, localizada no quilômetro 565 da BR-272. O casal tentou liberar um veículo Honda Civic preto, apreendido no pátio da instituição, utilizando um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) adulterado.

O documento apresentado indicava licenciamento referente ao exercício de 2025. No entanto, ao realizar a checagem nos sistemas oficiais do Detran/PR, os agentes constataram que o último licenciamento válido havia sido feito em 2022. A divergência confirmou a falsificação do documento.

Diante da fraude, os policiais deram voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, junto com o material apreendido, para a lavratura do flagrante.

A PRF reforça que apresentar documentos falsificados a agentes públicos constitui crime grave, com pena prevista de até seis anos de reclusão. A corporação destaca ainda que seus sistemas integrados permitem a verificação em tempo real de informações veiculares e pessoais, tornando praticamente impossível o êxito de tentativas de fraude.

Segundo a instituição, a única forma legal de liberar um veículo apreendido é por meio do pagamento dos débitos reais — como multas, taxas e impostos — nos canais oficiais, além da apresentação da documentação original emitida pelo órgão de trânsito competente.