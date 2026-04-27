A cidade de Jacarezinho passa a contar com mais uma estrutura dedicada ao diagnóstico e prevenção em saúde. O Laboratório Ximenes iniciou oficialmente seus atendimentos no município, ampliando a oferta de serviços de análises clínicas para a população.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram presentes para conhecer as instalações e avaliar os recursos disponíveis. A visita contou com a participação da bioquímica Flávia Figueiredo Saad, responsável pelo laboratório municipal, da diretora geral de gestão administrativa Heloísa de Almeida Leite Garcia e do diretor do departamento de agendamentos, Dário Miles de Oliveira. O proprietário, Gustavo Ximenes, acompanhou o grupo e apresentou cada detalhe da estrutura.

A implantação do novo laboratório é considerada um avanço estratégico para Jacarezinho, pois contribui para agilizar diagnósticos, ampliar a cobertura de exames e oferecer mais comodidade aos moradores. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em investir na melhoria contínua da rede de saúde local.