Um motociclista, de 37 anos, realizou uma ultrapassagem proibida e acabou colidindo na lateral de um caminhão na marginal da BR-277, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu ainda no local e foi identificada como Valdair Farezin.

Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, mas o caminhão fez a conversão à esquerda e foi atingido pelo motociclista, que não conseguiu impedir a colisão, após realizar a ultrapassagem de um carro – em local proibido.

Após a colisão, o motociclista caiu da moto e foi parar debaixo do rodado do caminhão. O caminhoneiro conseguiu para o veículo e não passar por cima da vítima.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu fratura no tórax e lacerações no braço. A vítima estava sendo encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), quando teve uma parada cardíaca na ambulância e morreu no veículo.

Devido ao acidente, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram a orientação do trânsito no local.

