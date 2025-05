A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens e apreendeu 74,5 quilos de maconha, na noite de sexta-feira (2), no Paraná. Os homens estavam transportando a droga em um veículo na BR-277, no município de Medianeira, no Oeste do Paraná. Para tentar fugir dos policiais, que estava realizando um acompanhamento tático, foi jogado óleo no para-brisa da viatura, prejudicando a visão da equipe policial.

A ação teve início quando uma equipe da PRF deu ordem de parada a um automóvel Renault Duster, de cor branca. O condutor desobedeceu à ordem e empreendeu fuga pela rodovia, dando início a um acompanhamento tático. Veja o vídeo.

Durante a tentativa de evasão, o condutor realizou diversas manobras perigosas e, ao perceber que não conseguiria se distanciar da viatura policial, passou a lançar óleo em direção ao veículo da PRF, bem como caixas pela janela. O óleo atingiu o para-brisa da viatura, comprometendo temporariamente a visibilidade dos agentes.

Posteriormente, o condutor afirmou que sua intenção era atingir a pista com o óleo, de modo a provocar a perda de controle da viatura. Apesar das tentativas de obstrução, a equipe da PRF, com apoio da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) da Polícia Militar de Medianeira, conseguiu interceptar o automóvel e deter os ocupantes.

Em seguida, foram realizadas buscas às margens da rodovia para localizar as caixas arremessadas durante a fuga. No interior dos volumes, os policiais encontraram entorpecentes.

O veículo, a droga e os dois detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Os envolvidos deverão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, desobediência e direção perigosa.

