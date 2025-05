O motociclista, de 29 anos, que morreu ao perder o controle da moto e bater contra um caminhão, na Estrada da Ribeira, em Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi identificado. O médico Lucas Hideki Matsunaga sofreu o acidente na tarde do último sábado (3).

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionado para realizar o resgate da vítima. No entanto, ao chegar no local, as equipes constataram que o jovem apresentava ferimentos incompatíveis com a vida.

Os pais do motociclista que morreu ao bater em caminhão seguiam atrás do jovem em outra motocicleta e presenciaram o acidente. A PRF informou que a pista encontrava-se parcialmente interditada, com grande quantidade de óleo diesel derramado.

Motociclista que morreu ao bater em caminhão recebe homenagens

Pelas redes sociais, o pai de Lucas manifestou sua dor pela perda do filho. Nos comentários, uma pessoa próxima a Lucas deixou uma mensagem de homenagem.

A vítima não resistiu e morreu no local (Foto: Divulgação/PRF)