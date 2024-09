*Mais Vidas Salvas: ônibus de passeio utiliza sistema de escape na BR-277*

Hoje, dia 07 de setembro de 2024, por volta das 10h da manhã, um ônibus de passeio com aproximadamente 45 passageiros experimentou um momento de tensão ao sofrer uma falha nos freios durante uma viagem com origem de Arapongas e destino final em Morretes no Paraná. Antes de acessar a área de escape, o ônibus colidiu com outros dois automóveis, mas, felizmente, não houve feridos nesses veículos. O motorista, em uma ação decisiva e responsável, acionou o dispositivo de segurança da área de escape da BR-277, localizado estrategicamente no km 36, garantindo a segurança de todos a bordo.

Felizmente, não foi registrado nenhum óbito, e ninguém foi removido para hospital. A concessionária EPR Litoral Pioneiro, que atua na gestão da rodovia, já está presente no local para atender à ocorrência.

É importante destacar que desde que a EPR Litoral Pioneiro assumiu a concessão no início deste ano, o dispositivo de segurança da área de escape foi revitalizado e melhorado. Com essa recente utilização, esta já é a oitava vez que o sistema é acionado, evidenciando sua importância e eficácia em momentos críticos.

O uso eficaz deste dispositivo reflete o compromisso da concessionária em garantir a segurança dos usuários da rodovia, salvando vidas e evitando tragédias. A EPR Litoral Pioneiro continua a trabalhar para oferecer aos usuários um tráfego mais seguro e protegido.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/C_nqLlZOak9/?igsh=dnZjMHBtZ3o0NGp4