O calor permanecer em algumas regiões do Paraná no domingo (8), a cidade de Umuarama deve registrar 37 °C, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme o Simepar, o calorão não deve atingir as praias do estado. Confira a previsão do tempo abaixo.

De acordo com o instituto, o amanhecer pode ter nevoeiros no Sul do estado e no Vale do Ribeira, mas o sol deve aparecer. A maior parte do Paraná deve registrar altas temperaturas e baixa umidade do ar.

Conforme o Simepar, o tempo seguirá firme ao longo desta semana, e a “onda de calor” deve se intensificar na próxima semana. Além disso, apesar do calorão, não há indícios de chuvas.

Confira a previsão do tempo para domingo (8)

A ‘onda de calorão’ deve se itensificar ainda mais na próxima semana (Foto: Simepar)

Onda de calor no Paraná

Uma forte onda de calor atinge o Paraná nas próximas semanas. Além disso, uma massa de ar aquecida e seca se aproxima e impede o avanço de sistemas que podem provocar chuvas. Com isso, os dias ficam muito quentes em todas as regiões, segundo o Simepar. Contudo, durante o próximo final de semana a chuva volta a atingir o estado.