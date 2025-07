A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (30) um carregamento de 355 quilos de maconha na BR-277, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. A droga estava escondida em uma caminhonete com registro de furto.

Durante uma fiscalização de rotina na rodovia, os agentes deram ordem de parada ao veículo, que não foi obedecida. O condutor fugiu pela BR-277, sendo perseguido pelos policiais até perder o controle da caminhonete e sair da pista.

Na inspeção do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha no compartimento de carga. O condutor, um homem de 25 anos, afirmou que havia saído de Umuarama com destino ao estado de Santa Catarina.

O veículo, o entorpecente e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Largo, onde serão adotadas as providências cabíveis.

A PRF informou que ações de fiscalização como esta fazem parte da estratégia de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, com ênfase em pontos considerados estratégicos do estado do Paraná.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLkwVNUgYcw/?igsh=MTF5NHV2ZWRscnJmcw==