Dados o Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o Paraná registrou em maio a menor taxa de homicídio da história para os cinco primeiros meses do ano.

No período, houve queda de 30,6% nos homicídios dolosos nos cinco primeiros meses de 2025. Foram 540 crimes desse tipo entre janeiro e maio, contra 778 no mesmo período do ano passado.

Outra comparação é que nos cinco primeiros meses de 2009 foram registrados 1.231 homicídios no mesmo período.

Assim, a taxa de homicídios dolosos no Paraná caiu para 4,54 casos por 100 mil habitantes – a menor da história para o período.

Em 2024, já havia sido registrado um patamar inédito de 6,58 homicídios por 100 mil habitantes nos primeiros cinco meses do ano.

Paraná consegue redução de outros crimes além do homicídio

Queda na taxa de homicídio em 2025 foi de 30,6% na comparação com o ano anterior. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

O Paraná também registrou queda em outros crimes no estado. No primeiro quadrimestre, por exemplo, o número de roubos caiu 20,5% no Paraná – de 6.603 ocorrências de janeiro a abril do ano passado para 5.548 no começo deste ano.

Ainda nos primeiros cinco meses deste ano, 288 municípios paranaenses, 59,65% do total, não registraram nenhum homicídio. Se calculado o número total de homicídios dolosos no período (540), em 82 municípios houve apenas um caso.