Nos primeiros cinco meses deste ano, a Copel atendeu a 22 ocorrências de desligamentos por quedas de balões sobre a rede elétrica que afetaram centenas de unidades consumidoras de nove cidades do Paraná. Soltar balões é prática de crime ambiental, previsto na Lei 9.605/98, com penalidade de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas simultaneamente.

“Ocorrências com balões colocam vidas em risco, causam desligamentos na rede elétrica e prejuízos à coletividade e, mesmo assim, se repetem ano após ano. E os locais do maior número de casos são praticamente os mesmos”, alerta o gerente de Divisão de Construção e Manutenção da Copel para Curitiba, Marcos Mikuska.

Dos casos de desligamentos por balões, Curitiba figura no topo com 12 ocorrências, no período de 1º de janeiro a 31 de maio deste ano, entre nove municípios com registros deste tipo em todo o Estado. Isso é mais que uma tendência, uma vez que no mesmo período do ano passado foram 13 interrupções de energia causadas por balões na Capital, que também esteve à frente de sete cidades, onde houve o mesmo tipo de ocorrência nos primeiros cinco meses de 2024.

“Não é possível classificar como brincadeira ou hobby uma prática que coloca a própria vida e a de terceiros em risco. A queda de um balão pode causar incêndios, derrubar aviões, paralisar indústrias”, afirma Mikuska.

MAIS CASOS – No comparativo deste ano com o ano anterior, em 2025 houve um registro a mais de queda de balões sobre a rede elétrica. Em 2024, foram 21 ocorrências desta natureza desde o início de janeiro ao fim de maio.

Em relação aos dados dos primeiros cinco meses de 2025, Colombo aparece em segundo lugar com duas ocorrências, e Araucária, também com duas. Completando os registros, com um caso cada uma, vêm as cidades de Maringá e Ubiratã, no Noroeste paranaense; Borrazópolis e Cambé, no Norte, Foz do Iguaçu, no Oeste, e União da Vitória, no Sul.

No ano passado, depois de Curitiba, o maior número de ocorrências de interrupções de energia causadas por balões foi em Campina Grande do Sul, com três casos; e com um caso em cada as cidades de Apucarana, no Norte paranaense; Araucária e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana da capital; Guaratuba e Pontal do Paraná, no Litoral.

No primeiro dia deste mês de junho, foi registrada a queda de um balão sobre a rede elétrica no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi na Rodovia da Uva, deixando 4.982 unidades consumidoras momentaneamente sem luz na região.

De imediato, o sistema automatizado da rede elétrica da Copel isolou o trecho atingido pelo artefato e religou a maioria dos clientes. Até a retirada do balão e o conserto das avarias na rede de energia, foi necessário deixar 1.648 unidades consumidoras sem luz na região.

EMERGÊNCIAS – A Copel alerta que é fundamental que se mantenha distância das redes de energia para evitar acidentes que podem ser graves ou fatais. Em caso de emergências, o 0800 51 00 116 da linha direta da Copel pode ser acionado de qualquer telefone. Ao fazer a ligação, basta teclar a opção 1 para relatar situação de risco à vida ou acidente com a rede elétrica.