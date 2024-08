O Paraná tem a quinta maior população do Brasil, segundo o Censo 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A população do Paraná está estimada em 11.824.665 habitantes e equivale a 5,6% de todos os brasileiros.

Na sequência aparecem os estados de São Paulo (45,9 milhões), Minas Gerais (21,3 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões) e Bahia (14,8 milhões).

Na comparação com o Censo de 2022, a população do Paraná cresceu 3,32%.

Apenas uma cidade do Paraná registra população com mais de 1 milhão de habitantes: Curitiba, com a marca de 1.829.225 residentes – 8ª maior marca do Brasil.

Londrina segue como segunda maior população ao registrar 577.318 moradores e tem a 17ª maior população do Brasil.

Na sequência aparecem os municípios de Maringá (425.983), Ponta Grossa (372.562), Cascavel (364.104), São José dos Pinhais (345.644), Foz do Iguaçu (295.500), Colombo (240.720), Guarapuava (188.710) e Fazenda Rio Grande (161.506).

Já as cidades de Nova Aliança do Ivaí (1.327), Jardim Olinda (1.353), Santa Inês (1.760) e Esperança Nova (1.858) apresentam as menores populações do estado.

O Paraná conta com 101 municípios com até cinco mil habitantes; 104 entre 5.001 e 10 mil; 99 entre 10.001 e 20 mil; 59 entre 20.001 e 50 mil; 22 entre 50.001 e 100 mil; 12 entre 100.001 e 500 mil; e dois acima de 500 mil moradores.

O IBGE ainda apontou uma projeção de população para os próximos anos. Em 2027, o Instituto estima que o Paraná tenha 12 milhões de habitantes e em 2044 a curva de crescimento deve começar a cair.