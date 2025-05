O estado do Paraná oferece atualmente mais de 6 mil vagas em concursos públicos com inscrições abertas, abrangendo diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam cargos nas esferas municipal, estadual e federal, com salários que podem ultrapassar os R$ 20 mil. Confira abaixo os principais certames disponíveis e saiba como participar.

Polícia Militar do Paraná

Vagas: 90 para o cargo de Oficial

90 para o cargo de Oficial Escolaridade: Nível superior

Nível superior Salário: R$ 13.731,61

R$ 13.731,61 Inscrições: Até 9 de junho de 2025

Até 9 de junho de 2025 Taxa de inscrição: R$ 130,00

R$ 130,00 Data da prova: Prevista para julho de 2025

O concurso visa preencher vagas para o Curso de Formação de Oficiais, com ingresso no posto de Cadete. Após a conclusão do curso, o candidato será promovido a 2º Tenente.

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA-PR)

Vagas: 625 para diversos cargos

625 para diversos cargos Escolaridade: Níveis técnico e superior

Níveis técnico e superior Salário: De R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88

De R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88 Status: Concurso autorizado

Concurso autorizado Data da prova: A definir

A SESA-PR prepara concurso para reforçar o quadro de profissionais da saúde, abrangendo áreas como enfermagem, medicina e apoio técnico. O edital está em fase de elaboração.

Vagas: 422 para diversos cargos

422 para diversos cargos Escolaridade: Níveis médio e superior

Níveis médio e superior Salário: Até R$ 8.140,88

Até R$ 8.140,88 Status: Concurso autorizado

Concurso autorizado Data da prova: A definir

O IDR-PR busca profissionais para atuar em atividades de pesquisa, extensão rural e desenvolvimento sustentável no estado. O edital está previsto para os próximos meses.

Prefeitura de Paranavaí

Prefeitura oferece vagas em diversas áreas

Vagas: 89 para diversos cargos

89 para diversos cargos Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Níveis fundamental, médio, técnico e superior Salário: Até R$ 20.634,38

Até R$ 20.634,38 Inscrições: Até 25 de maio de 2025

Até 25 de maio de 2025 Taxa de inscrição: De R$ 60,00 a R$ 120,00

De R$ 60,00 a R$ 120,00 Data da prova: Prevista para junho de 2025

A prefeitura lançou três editais contemplando áreas como educação, saúde, administração e serviços gerais. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do município.

Prefeitura de Pinhalão

Vagas: 39 para diversos cargos

39 para diversos cargos Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Níveis fundamental, médio, técnico e superior Salário: Até R$ 15.000,00

Até R$ 15.000,00 Inscrições: Até 22 de junho de 2025

Até 22 de junho de 2025 Taxa de inscrição: De R$ 50,00 a R$ 100,00

De R$ 50,00 a R$ 100,00 Data da prova: Prevista para julho de 2025

O concurso oferece oportunidades em setores como saúde, educação e administração. As inscrições estão disponíveis no site da prefeitura.

Prefeitura de Campina Grande do Sul

Vagas: 10 para o cargo de Secretário Escolar

10 para o cargo de Secretário Escolar Escolaridade: Nível médio

Nível médio Salário: R$ 2.040,62

R$ 2.040,62 Inscrições: Até 12 de junho de 2025

Até 12 de junho de 2025 Taxa de inscrição: R$ 60,00

R$ 60,00 Data da prova: Prevista para julho de 2025

O certame visa preencher vagas na área educacional do município. As inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial da prefeitura.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

UTFPR seleciona professores

Vagas: 2 para o cargo de Professor

2 para o cargo de Professor Escolaridade: Nível superior com titulação específica

Nível superior com titulação específica Salário: Até R$ 13.288,85

Até R$ 13.288,85 Inscrições: Até 4 de junho de 2025

Até 4 de junho de 2025 Taxa de inscrição: R$ 240,00

R$ 240,00 Data da prova: A definir

As vagas são para o campus de Ponta Grossa, com atuação em áreas específicas do conhecimento. O edital completo está disponível no site da UTFPR.

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)

Vagas: Cadastro de reserva para diversos cargos

Cadastro de reserva para diversos cargos Escolaridade: Níveis médio e superior

Níveis médio e superior Inscrições: Até 14 de maio de 2025

Até 14 de maio de 2025 Taxa de inscrição: De R$ 90,00 a R$ 110,00

De R$ 90,00 a R$ 110,00 Data da prova: Prevista para junho de 2025

O concurso abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com oportunidades para técnicos e analistas judiciários. As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora.

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Vagas: 403 para diversos cargos

403 para diversos cargos Escolaridade: Níveis médio e superior

Níveis médio e superior Salário: Até R$ 8.140,88

Até R$ 8.140,88 Inscrições: Prorrogadas até 21 de maio de 2025

Prorrogadas até 21 de maio de 2025 Taxa de inscrição: De R$ 65,00 a R$ 105,00

De R$ 65,00 a R$ 105,00 Data da prova: Prevista para julho de 2025

A Conab oferece oportunidades em diversas regiões do país, incluindo o Paraná. As inscrições estão disponíveis no site da banca organizadora.

Como se inscrever

Para participar dos concursos, os interessados devem acessar os sites oficiais das instituições ou das bancas organizadoras responsáveis pelos certames. É fundamental ler atentamente os editais, que contêm informações detalhadas sobre os cargos, requisitos, etapas do processo seletivo e cronogramas.

