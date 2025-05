Para quem já realizou a declaração do Imposto de Renda (IRPF) 2025, a dúvida que fica é de quando o pagamento da restituição acontecerá. Bom, o calendário oficial foi divulgado na manhã desta segunda-feira (19). O valor que será enviado aos contribuintes será organizado em cinco lotes; confira a lista de prioridade e as datas previstas.

Com prazo das declarações iniciado em 17 de março, a data limite se aproxima para os cidadãos que ainda não enviaram. O último dia para preencher o IRPF acontece no próximo dia 30 de maio. O programa para os brasileiros fazerem a declaração está disponível para download. Também é essencial lembrar que entre as consequências para o contribuinte que não enviar os documentos estão multas, restrição no CPF, inscrição na dívida ativa e prisão.

Os brasileiros que estão esperando o pagamento da restituição já podem marcar as datas anunciadas pelo governo. O início para a modalidade está previsto para 30 de maio, mas não serão todos que conseguirão receber o valor neste dia. Os lotes serão estendidos até setembro, seguindo a lista de prioridades.

Datas dos lotes da restituição

30 de maio;

30 de junho;

31 de julho;

20 de agosto;

30 de setembro.

Lista de prioridade IRPF 2025

Entre os cidadãos brasileiros com elevadas chances para receber a restituição do Imposto de Renda de 2025, estão:

Datas dos lotes da restituição

30 de maio;

30 de junho;

31 de julho;

20 de agosto;

30 de setembro.

Lista de prioridade IRPF 2025

Entre os cidadãos brasileiros com elevadas chances para receber a restituição do Imposto de Renda de 2025, estão: