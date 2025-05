Na manhã do dia 16 de maio, os policiais militares de plantão foram procurados por um casal que relatou ter sido ameaçado por um homem armado em Carlópolis. Segundo as vítimas, o autor teria utilizado um revólver para intimidá-los após um desentendimento na relação de trabalho entre os dois, no estabelecimento comercial do suspeito.

Imediatamente, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, onde encontrou o suspeito, que acionou seu advogado para acompanhar os procedimentos. Em conversa com os policiais, o homem confirmou a posse da arma de fogo e alegou que efetuou um disparo no chão diante da suposta agressão de um dos envolvidos.

O suspeito informou à equipe policial que a referida arma estava numa cesta, no escritório do estabelecimento. No local, os policiais encontraram a arma no local indicado, sendo um revólver calibre .38, sem registro, com a numeração aparente raspada e carregado com três munições intactas e uma munição deflagrada.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à delegacia para apreciação da autoridade competente. A ação foi realizada sem necessidade do uso de algemas, com o acompanhamento do advogado do suspeito.

A Polícia Militar do Paraná segue firme no combate ao porte ilegal de armas e na manutenção da segurança da população, garantindo respostas ágeis e eficientes diante de situações de risco.