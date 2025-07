A previsão do tempo para esta terça-feira (1º) é da chegada de onda de frio no Paraná, com possibilidade de geada nas regiões Sudoeste, Oeste e Sul do Paraná, que abrange Curitiba. As informações são do Alerta Geada.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao contrário da semana passada, não são previstos recordes de temperaturas mínimas, mas o tempo chuvoso e com vento deixa a sensação térmica baixa.

“Na terça-feira as temperaturas mais baixas serão no Sudoeste e Centro-Sul, inclusive com ocorrência de temperatura negativa e formação de geadas. Mas entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, o tempo permanece mais fechado, com muita nebulosidade e até mesmo ocorrência de vento, garoa e chuvisco ocasional, o que deixa a sensação térmica um pouco mais baixa”, explica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacobsen.

Chuvas isoladas de fraca a moderada intensidade são previstas entre as regiões Noroeste, Norte, Campos Gerais e Leste. Entre o Oeste e o Sudoeste, o sol pode aparecer entre nuvens.

A partir de quinta-feira (4), as temperaturas máximas devem voltar a subir gradativamente