Droga estava escondida em compartimento oculto do veículo; motorista foi preso por tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de segunda-feira (30), 104,2 quilos de maconha que estavam escondidos em um veículo Renault Sandero, com placas de Curitiba (PR).

Em fiscalização de trânsito no quilômetro 6 da BR-487, os policiais deram ordem de parada ao veículo. O condutor, um homem de 25 anos, apresentava nervosismo excessivo e informações contraditórias sobre sua viagem. Durante a vistoria, os PRFs encontraram tabletes da droga no compartimento do pneu sobressalente e no interior das quatro portas do veículo.

O motorista declarou que havia sido contratado por telefone por uma pessoa desconhecida para transportar a carga de Ponta Porã (MS) até Curitiba (PR).

Ao todo, foram apreendidos 141 tabletes de maconha, totalizando 104,2 quilos.

O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xambrê, e o condutor à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama (PR).

