O Paraná deve enfrentar um fim de semana de temperaturas baixas, tempo firme e possibilidade de geada em algumas regiões. O frio será mais intenso no domingo (10), especialmente no centro e sul do estado, de acordo com o Climatempo.

Neste sábado (9), o dia começa com temperaturas baixas em todo o Paraná. Em Curitiba, há previsão de garoa entre o fim da madrugada e o início da manhã, o que pode comprometer a visibilidade devido à formação de neblina.

No litoral, a manhã será nublada e, por conta da infiltração marítima, pode chover fraco até o meio da tarde. Depois, a condição de chuva perde força, mas o sol não deve aparecer. Já na capital, a expectativa é que o sol apareça entre nuvens à tarde, com queda nas temperaturas.

Previsão de geada no Paraná para o Dia dos Pais

O centro do ar frio ganha força no país e, no domingo (10), as temperaturas serão ainda mais baixas no Paraná. O frio será mais significativo na manhã, especialmente no centro e sul do estado.

Em Ponta Grossa, a mínima deve ser gelada, e Curitiba pode amanhecer com cerca de 3°C. Na capital, a presença de névoa no início da manhã pode impedir a formação de geada. No litoral, a nebulosidade segue presente, mas sem previsão de chuva.