Foi com um grito que acordou (e assustou) a família no meio da noite que o topógrafo Claudinei anunciou à família a boa notícia: ele era o mais novo milionário do Nota Paraná . Morador de Colombo, na Região Metropolitana, ele se antecipou à coordenação do programa de educação fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e descobriu por conta que havia sido o sortudo ganhador do prêmio de R$ 1 milhão.

Claudinei só teve certeza na manhã desta sexta-feira (08) quando ele próprio acionou a coordenação do Nota Paraná e recebeu a confirmação de que havia sido contemplado com o prêmio máximo.

Com o cadastro incompleto e sem telefone para contato, ele não recebeu a tão esperada ligação na quinta-feira (07). Contudo, a curiosidade falou mais alto. Ao ver a notícia de que o prêmio saiu para um consumidor de 50 anos do bairro Guaraituba, conferiu o aplicativo e se deparou com a confirmação.

E a reação não poderia ser outra: saiu gritando pela casa, abraçou a esposa e acordou a neta para contar que havia sido sorteado. “Ainda assim, não acreditava que tinha sido sorteado. Tive que pedir para a minha neta checar os dados para ter certeza de que havia ganhado”, conta Claudinei.

Embora peça CPF em cada uma de suas notas fiscais e sempre cheque os resultados a cada sorteio, custou a acreditar no que via. Não dormiu nada durante a noite e volta e meia abria o aplicativo para garantir que não havia entendido errado. “Achei que ele fosse ter um treco”, brinca a esposa Ivone. “Ao mesmo tempo, eu mesma perguntei para ele se tinha certeza de que era R$ 1 milhão. Todos nós custamos a acreditar”.

DIA DOS PAIS GARANTIDO– O prêmio de R$ 1 milhão entregue ao topógrafo é motivo de dupla comemoração. Além de celebrar os 10 anos do programa, o valor chega também como um excelente presente de Dia dos Pais para Claudinei e sua família.

Família esta, inclusive, que ele e a esposa fizeram questão de avisar ainda durante a noite de quinta-feira. “Ligamos para nosso filho, que é caminhoneiro e está em São Paulo, para contar a novidade e ele chorou muito ao saber”, conta Ivone. “Agora ele está voltando para cá para que possamos comemorar em grande estilo esse Dia dos Pais”.

Embora já tenha garantido o churrasco para o domingo, Claudinei diz que mal teve tempo para pensar em como gastar esse dinheiro todo. “A ficha ainda não caiu por completo, então ainda vamos ver o que fazer. Vamos ver o que é melhor, fazer um investimento ou alguma coisa assim”, conta o topógrafo. Ele não pretende parar de trabalhar. “Estou na mesma empresa há mais de 27 anos e não penso em parar”.

CPF NA NOTA– Durante a entrega do cheque milionário, o secretário da Fazenda Norberto Ortigara reforçou a importância do CPF nas notas fiscais e ressaltou como o programa ajudou a mostrar ao cidadão a importância do documento.

“Nós já devolvemos mais de R$ 3,5 bilhões pelo programa ao longo desses 10 anos e fazemos isso como reconhecimento à adesão dos paranaenses, como a família do Claudinei, que entendem o quão importante é pedir a nota fiscal. A emissão desse documento é benéfica para o Estado, para os municípios e para o próprio cidadão”, explica Ortigara. De acordo com um levantamento da Sefa, a emissão de notas fiscais aumentou 500 vezes desde a criação do programa.

Coordenadora do Nota Paraná ao longo de toda essa década, Marta Gambini também comemorou a conquista de Claudinei. Segundo ela, o fato de o próprio topógrafo ter descoberto pelo aplicativo que havia sido premiado confirma o engajamento da sociedade com o programa.

No mês passado, tivemos que bater na porta da ganhadora para avisá-la do prêmio. Desta vez, foi o vencedor quem nos procurou – e isso é ótimo, pois mostra como é importante estar de olho no app a cada novo sorteio”, afirma.

Ainda assim, Gambini destaca a necessidade de os participantes estarem com os dados atualizados em seu cadastro. “Demoramos a avisar o Claudinei porque ele não havia colocado um telefone para contato, o que só mostra o quanto é necessário estar com as informações completas. Ainda bem que ele rapidamente corrigiu isso e agora vai poder aproveitar o seu prêmio”, conclui.

Ao todo, o Nota Paraná já entregou 58 prêmios de R$ 1 milhão desde o início do programa — sendo o primeiro deles em 2017. O próximo sorteio milionário acontecerá em dezembro.