O Paraná registrou temperaturas negativas neste sábado (10), conforme medição do Simepar. Pelo menos quatro estações registraram mínimas abaixo de zero. Segundo os dados divulgados nesta manhã, Inácio Martins foi a cidade mais fria com -1,5°C.

Além de Inácio Martins, na região central do Paraná, São Mateus do Sul, Guarapuava e Lapa registraram temperaturas negativas. Já em outras cidades como Palmas, Santa Maria do Oeste e Pinhão, as mínimas ficaram abaixo de 1°C.

Em Curitiba, a mínima registrada foi de 3°C. A capital paranaense amanheceu gelada, mas não bateu o recorde do ano, que é do dia 30 de junho, com apenas 1,7°C.

Cidades mais frias no Paraná

Veja a lista das cidades mais frias neste sábado (10), de acordo com o Simepar:

Inácio Martins | -1,5°C

São Mateus do Sul | -1,2°C

Guarapuava | -0,7°C

Lapa | -0,1ºC

Palmas | 0,3°C

Santa Maria do Oeste | 0,3°C

Pinhão | 0,6°C

Fazenda Rio Grande | 1,0°C

Cascavel | 1,0°C

Toledo | 1,0°C

Além do frio, o Paraná registrou geada e alguns carros amanheceram cobertos de gelo, veja vídeos: