Um acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (06) em Rolândia, no norte do Paraná. A colisão envolveu uma carreta carregada de adubo e um trem, nas proximidades do Posto Pare, na Vila Oliveira. O impacto foi tão intenso que o veículo de carga foi arrastado por cerca de 40 metros, parando apenas na Rua Esmeralda.

Apesar da força da batida, não houve feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a condutora da carreta, uma mulher de 50 anos, não sofreu lesões. Ela estava acompanhada de seu gato de estimação, que também saiu ileso do acidente. O maquinista do trem também não se feriu.

A Polícia Militar esteve no local para sinalizar a área e organizar o fluxo de veículos, que ficou comprometido devido à dimensão do acidente. A carreta transportava adubo no momento da colisão.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e a perícia deve apurar se houve falha mecânica, humana ou problemas na sinalização da linha férrea.

https://www.instagram.com/reel/DNCDy_LS49C/?igsh=MXNibW1kNzRzeHMzaQ==