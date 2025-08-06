Entre os dias 8 e 10 de agosto, o município de Jacarezinho será sede da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Voleibol Sub-19 – Série Bronze. A competição definirá a equipe que conquistará o acesso à Divisão B do estadual.

Os jogos serão realizados no ginásio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), com entrada gratuita. A Federação Paranaense de Voleibol (FPV) fará a transmissão ao vivo das partidas pelo canal oficial no YouTube: @FPVTV.

A equipe Jacarezinho Vôlei Clube, representante da cidade, chega à fase final com campanha invicta na primeira etapa. O time busca o título da Série Bronze e a promoção à próxima divisão.

Confira os jogos da equipe da casa:

Data Horário Confronto

| 08/08 | 19h | Jacarezinho x ABF Voleibol |

| 09/08 | 11h30 | Jacarezinho x Assoc. Alpha Vôlei/Palmas |

| 09/08 | 18h30 | Jacarezinho x PM Rolândia |

| 10/08 | 11h | Jacarezinho x Xavantes Vôlei/Planalto |

| 10/08 | 17h | Jacarezinho x Santa Helena |

Ao fim da etapa, será realizada a cerimônia de premiação, que reconhecerá o campeão e oficializará o acesso à Série B. O evento é organizado pela Federação Paranaense de Voleibol e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio da Secretaria de Esportes.