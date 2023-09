Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou nesta sexta-feira, 29, da inauguração da passarela de pedestres do Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. A obra sobre a BR-369 é resultado de demanda apresentada por ele ao Estado em 2019 e garante mais conforto e segurança aos milhares de romeiros que frequentam a igreja. A passagem foi entregue pelo governador Ratinho Junior (PSD).

“A passarela é fruto de uma proposição que protocolamos no governo estadual em dezembro de 2019 e esta inauguração representa mais um compromisso cumprido com a cidade de Bandeirantes justamente na data em que se comemora o dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael”, afirmou o parlamentar. “Quando a gente pratica a boa política tem sempre que acreditar e persistir para alcançar resultados, sem oportunismos e nem demagogia”.

Segundo Romanelli, a modernização do acesso ao santuário facilita a mobilidade das caravanas que chegam diariamente ao santuário. “Cada vez mais, o turismo religioso ganha força no Norte Pioneiro. O Santuário de Bandeirantes é uma referência, com dezenas de milhares de visitas anualmente e precisava de uma infraestrutura melhor para receber os peregrinos. Além da passarela, houve uma grande melhoria nas vias de acesso”, acrescentou o deputado.

Ele ressaltou que o projeto de engenharia foi uma doação da família Ferro, formada por empreendedores locais que dão grande contribuição ao desenvolvimento de Bandeirantes e que atualmente investem na construção do resort Morro dos Anjos. Em um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, Romanelli defende que a passarela seja denominada Douglas Ferro, que faleceu aos 77 anos em 2021.

Investimento – A passarela sobre a BR-369 tem quase 100 metros de comprimento e mais de 5 metros de largura. A estrutura compõe um conjunto de intervenções viárias no entorno do Santuário São Miguel Arcanjo, que inclui também uma rotatória, um retorno e novos acessos para a rodovia. O investimento feito pelo Governo do Estado chegou a R$ 7,8 milhões.

Santuário – O santuário de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, atrás apenas do Santuário Monte Santo Ângelo, na Itália, e do Mont Saint-Michel, na França. Ele foi criado em 201 e abriga uma imagem do santo em aço inox, com 19,2 metros. Outro monumento religioso importante de Bandeirantes é uma cruz de 81 metros de altura que fica na gruta de Nossa Senhora de Lurdes, próxima do santuário.