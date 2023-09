Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo) e a Confederação Nacional do Turismo (CNTur) lamentaram, nesta sexta-feira (29), a falta de concorrência na licitação do lote 2 de concessão das rodovias do Paraná, que recebeu apenas uma proposta. Sem mais pretendentes, o Grupo EPR, formado pelas empresas Equipav e Pefin, foi declarado “vencedor do certame”.

“Este tipo de situação é muito prejudicial aos usuários e a economia do Paraná”, disse Fábio Aguayo, presidente da Feturismo e do diretor da CNTur. “Quando tem apenas um concorrente, não tem desconto bom nunca”, completou. Para se ter uma ideia, o desconto proposto pelo consórcio Infraestrutura PR, foi irrisório, “de apenas 0,08% sobre a tarifa básica”, disse.

Só podemos lamentar, já que este era um dos lotes mais atrativos do projeto de concessão de rodovias do Estado, lembrando que sofremos por 25 anos pelos altos preços para ir ao Litoral e a cidade de Paranaguá, fatores que nos ajudaram atrasar o desenvolvimento econômico e turístico da região”, ressaltou Aguayo.

De acordo com estimativas de especialistas, o valor do pedágio para carros no trecho da BR-277 que liga Curitiba a Paranaguá, deve ficar muito próximo aos R$ 19,00. “Este valor é muito próximo ao praticado anteriormente”, lembrou dirigente classista. Logo após a declaração do resultado, o governador Carlos Massa Ratinho Junior, deu boas-vindas ao grupo vencedor e destacou o momento econômico do estado, com crescimento de 8,6% do PIB (Produto Interno Bruto).

O Grupo EPR vai administrar 605 km de rodovias estaduais e federais, além de sete praças de pedágio: em São José dos Pinhais (BR-277), Jaguariaíva (PR-151), Sengés (PR-151), Carambeí (PR-151), duas na cidade de Jacarezinho (BR-153 e BR-369) e no município de Quatiguá (PR-092).

As empresas que formam o grupo já têm experiência, eles administram rodovias no Estado de Minas Gerais. O EPR já havia participado da disputa pelo lote 1, mas apresentou desconto de 8,3% e acabou perdendo para o Grupo Pátria.

Praça de pedágio do litoral do Paraná terá valor do novo pedágio muito próximo ao praticado no antigo contrato