A PCPR levará serviços de polícia judiciária e exposições para a população de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, durante essa semana na Fetexas.

Em Jacarezinho o atendimento acontece durante a 29ª Fetexas. Os policiais civis estarão à disposição para serviços de polícia judiciária, como registro de boletins de ocorrência, orientações sobre como realizar denúncias, prevenção e quais medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. Além disso, haverá exposição de material tático para que a população possa conhecer mais sobre um dos trabalhos desenvolvidos pela instituição.

A Delegacia Móvel da PCPR também estará no local. A van é equipada e preparada para que policiais possam receber a população em eventuais situações que demandem o trabalho da autoridade policial.

BALANÇO – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levou serviços de polícia judiciária e orientações para mais de 1,2 mil pessoas durante eventos do PCPR na Comunidade que aconteceram na semana passada, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e Prudentópolis, no Centro-Sul do Estado. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (15). Ao todo, foram confeccionadas 618 CINs.

PCPR NA COMUNIDADE – É um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Visa, ainda, fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.