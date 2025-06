A cobrança das tarifas nos trechos rodoviários que integram os lotes 3 e 6 do novo programa de pedágios no Paraná começa à meia-noite deste sábado (29). A autorização para o início da cobrança foi dada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), após avaliação das condições das vias recuperadas pelas concessionárias responsáveis.

O lote 3 é administrado pela CCR PR VIAS e conta com cinco praças de pedágio nas regiões Norte e dos Campos Gerais: Sertaneja (R$ 11,80), Ortigueira, Imbaú, Tibagi (R$ 12,80 cada) e Witmarsum (R$ 12).

Já o lote 6 está sob a responsabilidade da EPR Iguaçu e compreende seis praças localizadas na BR-277, nos trechos do Oeste e Centro-Sul do Estado. Os valores variam conforme a localidade: Prudentópolis (R$ 16,70), Candói (R$ 16,10), Cascavel (R$ 15,10), Laranjeiras do Sul e Céu Azul (R$ 15,20 cada), e São Miguel do Iguaçu (R$ 17,40).

Com a entrada em operação dos lotes 3 e 6, o novo modelo de pedágios no Paraná segue avançando. Até o momento, quatro dos seis lotes previstos já foram leiloados. A previsão é de que os certames dos lotes 4 e 5 ocorram até outubro deste ano.