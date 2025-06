Um casal natural de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), morreu em um trágico acidente de trânsito na BR-381, interior de Minas Gerais. O acidente aconteceu na última segunda-feira (23), mas Wagner Peres dos Santos, de 47 anos, e Kelly Cristina Tomaz, de 42, só serão sepultados na próxima quarta-feira (2).

A princípio, o casal estava dirigindo uma carreta que colidiu de frente com outra no km 596. Logo após o impacto, a rodovia pegou fogo e três pessoas morreram carbonizadas.

Além de Wagner e Kelly, que estava em uma das carretas, uma terceira pessoa também faleceu no acidente. Conforme a apuração do portal Banda B, um homem de 40 anos de Rio Banal, no Espírito Santo, é a terceira vítima fatal da colisão.

Incêndio que matou casal de Colombo era de “grandes proporções”

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio consumiu completamente as cabines das carretas e grande parte da carga. O incêndio, considerado de “grandes proporções”, deixou os três corpos das vítimas carbonizados.

Por fim, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando as circunstâncias do acidente. Já os corpos do casal serão transportados de volta para Colombo para o sepultamento.