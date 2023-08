Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Acontece, no dia 23 de setembro de 2023, a 5ª edição dos PEREGRINOS JACAREZINHO – Peregrinação ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes – PR. Tida como uma das maiores peregrinações a pé do país, o evento acontece anualmente, seguindo calendário do Santuário, contou em 2022, em sua 4ª edição, com 242 Peregrinos, que vem de toda a região, de outros estados, e até de outros países, para participar deste evento religioso.

A equipe de suporte e organização, composta por Peregrinos experientes, oferece todo o apoio aos participantes, desde água, lanche, refrigerante, café, durante todo percurso de cerca de 63 quilômetros, que são percorridos em cerca de 15 horas. Composta de cerca de 30 voluntários, a equipe de suporte aos peregrinos conta com cerca de 15 veículos, sendo camionetes, carros, ambulâncias e até um caminhão, para oferecer ao fiel a condição mais segura e acolhedora possível, a fim de proporcionar a real possibilidade de concluir a intenção.

A expectativa para 2023 é de mais de 300 peregrinos, que sairão da Catedral de Jacarezinho, no dia 23 de setembro de 2023, as 16 horas, e percorrerão todos os 63 quilômetros até o santuário às margens das rodovias.

As inscrições já estão abertas, vão até o dia 1º de setembro, custam R$ 50,00, e podem ser feitas via whatsapp (43) 99112-9133, ou presencialmente na Livraria Moriá, em frente ao Super Center, em Jacarezinho, ou loja Bruna Gomes Kids, na Rua Paraná, em frente ao Chiquinho Sorvetes, também em Jacarezinho. No valor da inscrição está incluso camiseta, e todo o suporte aos peregrinos, desde a saída da Catedral, até chegada ao Santuário, e eventual apoio durante o percurso caso haja desistência, levando o Peregrino até um dos pontos de apoio.

Quem como Deus?