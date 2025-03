Na tarde de segunda-feira (17), a Polícia Militar realizou uma operação na rua 19 de Dezembro, no centro de Santo Antônio da Platina/PR. A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um veículo envolvido em crimes na região.

A operação foi desencadeada após informações da Agência Local de Inteligência (ALI), que identificou um veículo Chevrolet Onix suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto de caminhonete na cidade de Nova Fátima/PR. O veículo foi localizado na região central de Santo Antônio da Platina e abordado pelos PMs.

Durante a abordagem e revista do veículo, os policiais constataram que os ocupantes estavam envolvidos na tentativa de furto. No interior do carro, também foi encontrado um cartão de crédito furtado na cidade de Mandaguari/PR. Além disso, um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto por roubo.

Os quatro suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.