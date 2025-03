Na noite dessa segunda-feira (dia 17), uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de aproximadamente 170 kg de maconha e na recuperação de um veículo roubado. A abordagem aconteceu na BR-153, no município de Ourinhos/SP, durante uma fiscalização estática no km 345.

O motorista de um SUV desobedeceu ordem de parada dos policiais e tentou fugir, iniciando uma perseguição. Durante a fuga, ele perdeu o controle da direção e colidiu com um barranco, ficando imobilizado em uma avenida da cidade.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 162 tabletes de maconha escondidos no assoalho e no compartimento do estepe, totalizando 169,89 kg da droga. Além disso, após fiscalização dos elementos identificadores do veículo, constatou-se que o carro havia sido roubado em Duque de Caxias/RJ, no final do ano passado.

O condutor confessou que receberia R$ 10 mil para levar o veículo até São Paulo/SP. Ele foi detido e a ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Ourinhos para os procedimentos legais.