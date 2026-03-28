A Polícia Militar do Paraná (PMPR) entregou nesta sexta-feira (27), em Curitiba, 54 viaturas destinadas à Patrulha Maria da Penha e formou 152 policiais no Nivelamento de Instrutores de Prevenção à Violência Doméstica. Os veículos fazem parte de um investimento de R$ 9,2 milhões do Governo do Estado e serão empregados no reforço do atendimento às mulheres em situação de violência, ampliando a presença policial, a realização de visitas preventivas e o acompanhamento de medidas protetivas em todo o Estado. A iniciativa fortalece a atuação do programa Mulher Segura e amplia a capacidade de resposta das equipes especializadas.

A solenidade contou com a presença do secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e do comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, além de outras autoridades.

As viaturas foram distribuídas para todas as regiões do Paraná, atendendo os municípios de Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Assis Chateaubriand, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Matinhos, Medianeira, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Realeza, Rio Negro, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, São José dos Pinhais, Sarandi, Tamarana, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Esse investimento em viaturas e capacitação reforça o compromisso do Governo do Estado com a proteção das mulheres paranaenses”, destacou o secretário Hudson Teixeira. “Neste mês, a segurança pública desenvolve uma campanha robusta para chamar a atenção da sociedade e enfrentar a violência doméstica de forma direta. Sabemos que ainda há resistência, mas é fundamental ampliar o acesso à informação e à rede de proteção. Muitas vítimas não conseguem buscar ajuda sozinhas, e cabe ao Estado garantir que esse suporte chegue até elas, com presença policial qualificada, acompanhamento das medidas protetivas e atuação integrada para romper o ciclo de violência”, enfatizou.

De acordo com o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, a entrega das viaturas aliada à capacitação dos policiais representa um avanço estratégico no enfrentamento à violência doméstica. “Estamos ampliando a presença da Patrulha Maria da Penha em todo o Estado e, ao mesmo tempo, qualificando nosso efetivo para um atendimento cada vez mais técnico, sensível e eficiente. Essa integração entre estrutura e preparo operacional garante respostas mais rápidas, acompanhamento efetivo das medidas protetivas e maior proteção às vítimas”, afirmou.

CAPACITAÇÃO — A formatura marcou o encerramento da capacitação realizada entre os dias 25 e 27 de março, no Batalhão de Polícia Escolar Comunitária (BPEC), em Curitiba. O curso teve como foco a padronização do atendimento e o fortalecimento das ações preventivas no enfrentamento à violência doméstica em todo o Paraná. Os policiais participaram de uma formação multidisciplinar, com conteúdos voltados ao estudo de feminicídios, atuação da Defensoria Pública, estratégias de acolhimento às vítimas e enfrentamento da violência contra crianças, adolescentes e idosos. Também foram abordadas ferramentas operacionais, como o monitoramento de agressores, uso de tornozeleiras eletrônicas e padronização de ações preventivas.

A programação também incluiu o compartilhamento de boas práticas adotadas por unidades da PMPR em diferentes regiões do Estado, além do alinhamento de protocolos institucionais e do planejamento operacional para os próximos anos. A proposta foi garantir maior uniformidade na atuação policial e ampliar a efetividade das ações preventivas desenvolvidas pela Patrulha Maria da Penha.

“Esse nivelamento permite alinhar procedimentos e fortalecer a atuação da Patrulha Maria da Penha em todo o Estado, garantindo que cada vítima seja acolhida com respeito e que as medidas protetivas sejam acompanhadas com rigor”, destacou a major Carolina Pauleto Ferraz Zancan, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.

Outro ponto de destaque da iniciativa é a integração entre forças de segurança e instituições da rede de proteção, com a participação de representantes do sistema de Justiça e da assistência social. A iniciativa reforça a atuação conjunta no atendimento às vítimas e contribui para um fluxo mais ágil e eficiente no acompanhamento dos casos de violência doméstica.