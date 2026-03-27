Acidente com carreta mobiliza atenção na PR-431 em Cambará

Na noite desta quarta-feira (26), um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na PR-431, em Cambará, região do Norte Pioneiro do Paraná. O tombamento ocorreu por volta das 18h, no km 52+200 da rodovia, e não resultou em feridos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo era uma Scania R124 acoplada a um semirreboque SR Randon. O motorista, de 44 anos, saiu ileso e passou pelo teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

O condutor relatou que trafegava no sentido decrescente da via quando perdeu o controle da direção, ocasionando o tombamento. Apesar do impacto, não houve necessidade de atendimento médico, e tanto a carreta quanto o semirreboque estavam com a documentação em dia, sendo liberados no próprio local.

A ocorrência exigiu monitoramento temporário do tráfego até a normalização da pista. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas que circulam pela PR-431, especialmente em trechos de maior risco.

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