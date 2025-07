A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (14) em uma residência localizada no bairro Campo da Experiência, zona rural do município. A ação integra uma investigação iniciada após ameaças graves e injúrias contra um morador do bairro Aeroporto.

O caso ocorreu em 7 de junho de 2025, quando a vítima relatou ter sido ameaçada de morte por um homem que, segundo o depoimento, teria dito que “iria atirar em seu rosto”. O suspeito teria permanecido diante da residência por cerca de quatro horas, proferindo ofensas e xingamentos.

De acordo com as autoridades, o conflito teria origem em desavenças pessoais, após a vítima iniciar um relacionamento com a ex-companheira do investigado. Havia ainda uma medida protetiva vigente contra o suspeito, em benefício da atual convivente da vítima.

Diante da gravidade dos relatos e da suspeita de posse de arma de fogo não regularizada, o delegado responsável instaurou inquérito policial. Após representação ao Judiciário, foi autorizado o mandado de busca.

Durante o cumprimento da medida, agentes da 12.ª SDP encontraram na casa uma espingarda de pressão e 173 projéteis (“chumbinhos”). O suspeito não estava presente, mas a diligência foi acompanhada por um familiar.

Embora o equipamento não seja considerado uma arma de fogo convencional, sua apreensão foi classificada como relevante pelo delegado adjunto do caso, que destacou:

> “A pronta intervenção e apreensão do simulacro contribui diretamente para evitar situações de risco, inclusive homicídios, principalmente em contextos conflituosos como o presente. A atuação preventiva da Polícia Judiciária é fundamental para preservar vidas.”

A Polícia Civil segue com as investigações e aguarda o comparecimento do suspeito para depoimento e análise do conjunto probatório.