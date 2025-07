O cantor Fabiano Menotti, da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após sofrer um acidente de carro na BR-040, em Juiz de Fora (MG), no último domingo (13).

No relato publicado horas após o ocorrido, Fabiano revelou que saiu ileso. “Vocês devem ter visto as notícias. Eu e o Heleno, vindo de Belo Horizonte para Cordeiro (RJ), sofremos um acidente sério, mas foi um livramento. Jesus Cristo nos deu essa segunda chance. Apesar do carro ter sido destruído, estamos muito bem, graças a Deus”, disse o sertanejo.

Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor, o veículo capotou no km 771 da BR-040 depois que um carro à frente freou bruscamente. Ao tentar desviar, Fabiano colidiu lateralmente com outro veículo e acabou perdendo o controle do carro. O motorista do outro veículo envolvido também não se feriu.

Eu tô zerado, graças a Deus. O rapaz do outro carro também está bem. É um milagre mesmo. Um livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu”, reforçou o cantor.

Apesar do susto, Fabiano decidiu manter o show que faria naquela noite na cidade de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em conjunto com seu irmão César Menotti, que também seguiu com a apresentação.

“Eu quis manter o show porque estou bem. Vim cantar e agradecer a Deus por estar vivo. Foi uma bênção na minha vida e na de todos os envolvidos”, concluiu.

O cantor também agradeceu pelas mensagens de carinho e pelas orações dos fãs. “Muito obrigado por todo o amor, pelas orações e pelo apoio. Estou com o coração cheio de gratidão”, finalizou.