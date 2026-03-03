Assista o vídeo 👇

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (3), em Jacarezinho, sob suspeita de envolvimento em uma série de furtos ocorridos na cidade.

As investigações começaram após o desaparecimento de um capacete rosa, levado de uma motocicleta estacionada na Rua Paraná, no dia 4 de fevereiro. A análise de imagens de câmeras de segurança e diligências de campo permitiram a identificação do suspeito.

Com o avanço das apurações, os policiais descobriram que o homem estaria ligado a outros crimes contra o patrimônio. Diante da reincidência, a Justiça autorizou a prisão preventiva.

A captura aconteceu no bairro Barragem. Durante o interrogatório, o suspeito admitiu o furto e declarou ser dependente químico. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição do Judiciário.