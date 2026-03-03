Consumidores de 28 cidades do Paraná podem perder 60 prêmios de R$ 1 mil do Nota Paraná nos próximos dois meses, caso não façam o resgate da premiação. Somente em Curitiba, 16 sorteados não buscaram os valores.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Ponta Grossa e São José dos Pinhais aparecem na sequência de premiações não resgatadas, com quatro registros cada.

Os vencedores da Nota Paraná têm até um ano para resgatarem os valores das premiações. Confira abaixo como realizar esse processo:

Acesse pelo site ou aplicativo o Nota Paraná;

Faça o login com CPF e senha na plataforma;

Pelo aplicativo, o valor do saldo já aparecerá na tela;

Via site, é preciso acessar a aba Minha Conta Corrente.

Veja em que cidades consumidores estão com prêmios do Nota Paraná perto do vencimento

R$ 60 mil estão prestes a vencer caso não sejam resgatados. (Foto: Gilson Abreu/Arquivo AEN)

Vencimento em março de 2026

Vencimento em abril de 2026

Vencimento em maio de 2026