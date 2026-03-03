Assista o vídeo 👇

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 133,38 quilos de droga em duas ocorrências registradas na sexta-feira (27) e no sábado (28), nas rodovias federais que cortam o interior do Paraná. As cargas estavam escondidas em compartimentos preparados em caminhonetes abordadas pelos policiais.

Na sexta-feira (27), na BR-487, em Icaraíma (PR), a PRF abordou um motorista que dirigia uma caminhonete com placas paraguaias. Durante a fiscalização, os policiais perceberam forte odor de óleo diesel dentro da cabine e sinais de manipulação no tanque de combustível. Após vistoria no reservatório, foram localizados invólucros submersos no combustível. A pesagem apontou 11,9 quilos de haxixe e 7,6 quilos de skunk, totalizando 19,5 quilos de droga. O motorista, de 33 anos, foi preso em flagrante.

Já no sábado (28), na BR-376, em Maringá (PR), a PRF abordou um casal que ocupavam uma caminhonete Fiat Toro. Os policiais identificaram alterações estruturais no assoalho incompatíveis com o projeto original do veículo. Com apoio do Corpo de Bombeiros, foi realizado o corte da estrutura, permitindo acesso ao compartimento oculto. No local, foram encontrados 63,32 quilos de cocaína e 50,56 quilos de pasta base de cocaína, totalizando 113,88 quilos de droga. O homem, de 28 anos, e a mulher, de 25 anos, foram presos em flagrante.

Os presos, junto com as drogas e as caminhonetes, foram encaminhados às Delegacias da Polícia Civil em Icaraíma e em Maringá.