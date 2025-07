A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu cumprimento na manhã desta terça-feira (15) a mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude, em desfavor de um homem de 18 anos, que à época dos fatos era menor de idade e foi responsabilizado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte, ocorrido no ano de 2023.

A equipe de agentes da Polícia Judiciária composta por Scylla, Leomar e Nelson localizou o indivíduo em sua residência no bairro Pedreira, em Jacarezinho. A ação ocorreu por volta das 8h da manhã. Concluídos os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro de Socioeducação de Santo Antônio da Platina, conforme determinação judicial.

Segundo os autos, o envolvido participou de agressões que resultaram na morte da vítima, gerando forte comoção na comunidade local. A medida socioeducativa de internação foi imposta pelo Poder Judiciário após a regular tramitação do procedimento de apuração de ato infracional.

O delegado adjunto da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, comentou sobre a ação:

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o cumprimento das ordens judiciais, especialmente nos casos de violência grave. É fundamental que a população colabore com informações que possam auxiliar as investigações, por meio do canal 181 ou diretamente nas unidades policiais.”

A Polícia Civil destaca que a responsabilização legal, mesmo após a maioridade, é essencial para a efetividade das decisões judiciais em atos infracionais praticados por menores, assegurando resposta proporcional e justa aos fatos.