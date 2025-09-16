No domingo (14), Santo Antônio da Platina foi palco de um evento especial voltado à inclusão e ao fortalecimento da causa autista. O Primeiro Piquenique da Ágape – Associação Pró-Autistas reuniu famílias, apoiadores e autoridades no centro esportivo e recreativo Rennó Park, promovendo momentos de confraternização e diálogo sobre os direitos das pessoas com autismo.

O objetivo do piquenique

O encontro teve como propósito criar um espaço de acolhimento e convivência, além de dar visibilidade à luta por direitos e inclusão social das pessoas com autismo. Famílias e apoiadores participaram de atividades ao ar livre, reforçando a importância de eventos comunitários que aproximam a sociedade da causa.

Autoridades presentes no evento

A Polícia Civil marcou presença e demonstrou apoio à iniciativa. Estiveram no piquenique:

Delegados Rafael Guimarães e Keylla Glatzl, da Delegacia de Santo Antônio da Platina;

Delegado-chefe Amir Salmen e delegado-adjunto Tristão Borborema, representando a 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho e a Delegacia de Proteção às Pessoas Vulneráveis e com Deficiência;

Juiz titular de Cambará, Dr. Rafael Glatzl.

A presença de autoridades reforçou o compromisso institucional com a inclusão, a cidadania e a proteção dos direitos das pessoas autistas.

Conscientização e apoio à causa

Além da confraternização, o evento teve caráter educativo e de conscientização, destacando os desafios e conquistas da comunidade autista. A Ágape, responsável pela organização, vem se consolidando como referência regional no apoio a famílias e na defesa da inclusão social.

A mobilização mostra que a união entre sociedade civil, famílias e autoridades fortalece a causa autista.