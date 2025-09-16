De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), embora não sejam frequentes, acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Em agosto deste ano, na cidade de Paiçandu, Interior do Paraná, a explosão de uma panela de pressão deixou em estado gravíssimo um homem de 62 anos, que foi atingido no rosto, pescoço e nuca.

Um levantamento da Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores (Proteste) aponta que, no Brasil, ocorrem cerca de 1,2 mil acidentes por ano envolvendo esse equipamento, o que mostra que é preciso prestar atenção no uso correto de utensílios domésticos no dia a dia.

De acordo com a capitã do CBMPR Luisiana Guimarães Cavalca, os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas por estilhaços metálicos. Ela orienta a população sobre como proceder até a chegada de atendimento dos bombeiros.

“Nos ferimentos por queimadura, nunca estoure bolhas ou aplique pastas, cremes ou substâncias caseiras como café. Deve-se lavar com água corrente e, se necessário, cobrir com pano limpo até a chegada do socorro. Em casos de sangramento, pressionar gentilmente o local com tecido limpo e buscar atendimento imediato”, diz.

Veja as orientações para usar panelas de pressão com segurança:

– Manutenção regular: limpar a válvula de segurança e a borracha, substituir peças se estiverem ressecadas, danificadas ou entupidas;

– Respeitar a capacidade: não encher além de 2/3 da panela;

– Esperar a pressão sair completamente antes de abrir a tampa;

Monitorar o fogo durante o uso: não deixar a panela seca ou deixar no fogo muito tempo sem atenção;

– Não colocar água fria sobre a panela quente para forçar a liberação de pressão;

– Verificar a tampa e a trava: assegurar que estejam bem alinhadas e sem deformações.