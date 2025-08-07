A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu sete pessoas durante uma operação que investiga um esquema criminoso de falsificação de rótulos de cerveja. A ação aconteceu nesta quarta-feira (6), em Cambará, no Norte Pioneiro do Estado.

Conforme a delegada da PCPR Renata Cintra, durante a operação, foram apreendidas 22,3 mil garrafas de cerveja com rótulos falsificados.

As investigações apontaram que o grupo comprava cervejas de marcas de menor valor e as adulterava com rótulos de marcas conhecidas dos consumidores. A atividade criminosa ocorria em um barracão no município desde novembro de 2024.

” A cerveja chegava de Londrina em caminhões, tinha os rótulos trocados no local e era distribuída para Minas Gerais e São Paulo”, explica.

A operação, batizada de “BOA”, faz referência ao agente da PCPR que identificou o esquema e à própria adulteração feita nas garrafas.

Os suspeitos foram presos em flagrante e poderão responder pelos crimes de fraude na comercialização de produtos e por organização criminosa.

DENÚNCIAS – A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DNCO-crNvMs/?igsh=ODdqMWVma2hianl4