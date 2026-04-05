Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e diversos materiais utilizados no tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira(03), no município de Cambará.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo quando, com base em denúncias anônimas recorrentes e informações obtidas durante abordagens, se deslocaram até uma residência apontada como local de armazenamento de drogas.

No endereço, os policiais fizeram contato com a responsável pela casa, que autorizou a entrada das equipes. Durante as buscas no quarto do suspeito, foram encontradas porções de maconha escondidas sob a cama, incluindo parte de um tablete e outras quantidades já fracionadas e prontas para a comercialização.

Além da droga, também foram apreendidos uma balança de precisão, facas com vestígios do entorpecente, material para embalo e diversas embalagens utilizadas para armazenamento.

O suspeito não estava no local no momento da abordagem. Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais. A responsável pela residência foi ouvida como testemunha.