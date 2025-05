Na noite do dia 17 de maio de 2025, durante patrulhamento pelo Centro de Ribeirão do Pinhal/PR, a Polícia Militar recebeu informações sobre um indivíduo que estaria portando uma pistola em sua cintura. A equipe policial deslocou-se ao local indicado, onde identificou o suspeito próximo a um veículo no cruzamento da Rua João Rodrigues de Oliveira com a Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa.

Ao receber voz de abordagem, o indivíduo não acatou a ordem policial e empreendeu fuga correndo pela via, tentando retirar a arma de sua cintura. Diante da iminente ameaça, um dos policiais efetuou um disparo para repelir a ação, sem atingir o suspeito. O indivíduo continuou a fuga até ser contido por um policial que se encontrava de folga próximo ao local. Durante a abordagem, foi localizado com ele uma pistola calibre .380 de cor preta, municiada com oito munições intactas.

Durante a condução do indivíduo para os procedimentos legais, uma mulher interferiu na ação policial, desacatando a equipe e tentando impedir a prisão, sendo necessário contê-la. No momento da abordagem, esta portava um aparelho celular e um cigarro de maconha. Ambos foram detidos e encaminhados à sede do pelotão para registro da ocorrência, posteriormente conduzidos ao hospital para exame de corpo de delito e à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A Polícia Militar ressalta seu compromisso com a segurança da população, atuando de forma firme e eficaz no combate ao crime.