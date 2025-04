Na noite de 19 de abril de 2025, por volta das 21h35, policiais militares do 2º Batalhão, em patrulhamento pela Rua Santa Catarina, bairro Vila Scylla, município de Jacarezinho, realizaram uma ação que resultou na apreensão de drogas, veículos irregulares e objetos relacionados ao tráfico.

A equipe ROCAM, ao visualizar indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência, observou que os mesmos empreenderam fuga ao notar a presença policial, abandonando motocicletas e uma caixa de entregador. Após busca autorizada no local, com apoio das equipes de Operações com Cães e ROTAM, foram encontrados *144 gramas de maconha tipo “Skunk”, diversos pinos eppendorf, 200 saquinhos plásticos, lâminas para corte e uma maquininha de cartão.*

Além disso, foi constatado que uma das motocicletas estava com números de chassi e motor suprimidos. Os envolvidos, um homem (maior) e uma mulher (menor) foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.

O 2º Batalhão da Polícia Militar reafirma seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e na fiscalização de irregularidades, garantindo a segurança da população.