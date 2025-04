Entre os dias 17 e 22 de abril de 2025, a Polícia Militar do Paraná realizou a *”OPERAÇÃO REFORÇO NO POLICIAMENTO FERIADOS”*, com o objetivo de garantir a ordem pública e a segurança da população durante os feriados de Páscoa, Tiradentes e também no Dia do Trabalho, ação que terá início no dia 30 de abril e se estenderá até 05 de maio.

As ações do 2º BPM foram estrategicamente direcionadas para áreas de concentração popular, vias públicas e locais turísticos, além de espaços onde ocorrem atividades típicas das festividades. O policiamento ostensivo e preventivo foi intensificado, proporcionando maior sensação de segurança à comunidade e desestimulando ações criminosas.

Como exemplo dessa operação, no dia 20 de abril de 2025, entre 16h e 22h, a equipe policial realizou patrulhamento ostensivo e preventivo no município de Cambará, abrangendo diversos bairros e pontos estratégicos. As atividades incluíram fiscalizações de trânsito, resultando em *35 Autos de Infração de Trânsito lavrados, fiscalização de 40 automóveis e motocicletas, remoção de uma motocicleta e abordagem de 15 pessoas.* Esse trabalho reflete a dedicação do 2º Batalhão em garantir a segurança da população e a ordem pública.

A operação não se limitou ao município de Cambará; ações similares foram realizadas em todo o Norte Pioneiro do Paraná, destacando o empenho da Polícia Militar na prevenção de irregularidades e no fortalecimento da presença policial em áreas de maior movimentação.

A “Operação Reforço no Policiamento Feriados” reafirma o compromisso do 2º Batalhão, “Guardião do Norte Pioneiro”, em promover a tranquilidade e segurança da população, combatendo a criminalidade e prevenindo irregularidades em prol da comunidade.