Durante patrulhamento na Rua Benedito Salles, no centro de Carlópolis, ontem (29), por volta das 12h50, policiais militares visualizaram uma motocicleta de cor preta sem placa de identificação. Ao notar a presença da viatura caracterizada, o condutor alterou repentinamente sua trajetória e empreendeu fuga em alta velocidade, seguindo em direção à saída da cidade sentido Joaquim Távora.

A equipe realizou acompanhamento até o bairro CTG, onde obteve êxito em abordar o condutor. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo foi identificado e, após consulta na motocicleta, constatou-se que os números do quadro estavam suprimidos, restando apenas os últimos algarismos da identificação. Além disso, a numeração do motor estava parcialmente visível, mas o veículo não possuía placa.

Diante da irregularidade, a equipe optou pela apreensão do veículo e pela condução do motorista à Delegacia da Polícia Civil, visto que a situação configura crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. O indivíduo foi encaminhado ao pronto-socorro local para exame de corpo de delito e posteriormente apresentado à autoridade competente para as devidas providências.

A ação resultou na prisão de um homem adulto e na apreensão da motocicleta, que foi entregue à Delegacia da Polícia Civil.