O Paraná registrou uma melhoria no Índice de Progresso Social (IPS) estadual em 2025 no comparativo com o ano passado, o que o manteve com o 4º estado mais bem colocado do País. Os dados fazem parte do mais recente relatório do IPS Brasil , plataforma que avalia o bem-estar social da população a partir de diversos indicadores socioeconômicos, divulgado nesta quinta-feira (29).

O IPS do Paraná em 2025 foi de 63,83, índice considerado alto para os padrões do estudo. A nota está acima da nota do Brasil, que foi de 61,96 neste ano, e representa um avanço em relação ao índice de 63,49 obtido pelo Estado na edição anterior do relatório. Com isso, o Paraná se aproximou de Santa Catarina, que ocupa a terceira posição, com IPS 64. Distrito Federal, com nota 69,04, e São Paulo, com 66,45, ocupam a primeira e segunda colocação, respectivamente.

O índice internacional é baseado em 57 indicadores sociais, econômicos e ambientais, utilizados para mensurar a qualidade de vida da população em três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades, com notas que variam de 0 a 100

Segundo o relatório do IPS Brasil, o Paraná se destaca por altos índices na dimensão Fundamentos do Bem-Estar, que identifica a existência de condições efetivas para a ampliação da qualidade de vida, o acesso à educação, informação, liberdade de expressão e saúde.

“Esta dimensão obteve pontuação média de 65,02 no IPS Brasil 2025. Contudo, houve uma discrepância entre os municípios e os estados, com destaque para os situados na região Sudeste e em parte do Paraná e Santa Catarina”, consta em um trecho do relatório.

O Estado também obteve um desempenho acima da média no indicador de moradia, que compõe a dimensão de Necessidades Humanas Básicas. O resultado é diretamente impactado pelo Casa Fácil Paraná, programa que já recebeu R$ 1,5 bilhão de investimento do Governo do Estado para a construção de novas moradias a 100 mil famílias . Recentemente, ele ganhou novas modalidades, incluindo projetos específicos para idosos , agricultores familiares e moradores de pequenas cidades.

CIDADES– Além dos dados das unidades federativas, o relatório do IPS também traz informações detalhadas sobre o desempenho dos 5.570 municípios brasileiros. Cerca de 52% dos municípios paranaenses alcançaram nível elevado no Índice de Progresso Social .