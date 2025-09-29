Na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 15h15, a Polícia Militar de Jacarezinho cumpriu um mandado de prisão no Jardim Paraíso, em uma residência localizada na Rua 13 de Maio.

Segundo informações, durante a ação o alvo da ordem judicial tentou fugir ao receber voz de abordagem, mas foi alcançado e contido pela equipe policial. Na revista pessoal, não foram encontrados ilícitos.

De acordo com a PM, o indivíduo possuía em seu desfavor um mandado de prisão relacionado à Lei de Drogas. Após ser informado sobre a determinação judicial, recebeu voz de prisão e foi algemado, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11.

O detido foi levado ao pronto-socorro local, onde passou por atendimento médico e não foram constatadas lesões. Na sequência, foi encaminhado ao Depen, onde permanece à disposição da Justiça.