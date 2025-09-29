A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) comemora 19 anos de história neste domingo, 28 de setembro. Instituída em 2006, a partir da fusão de cinco faculdades isoladas de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, a Universidade completa quase duas décadas fortalecendo seu papel como protagonista no desenvolvimento da região Norte do Paraná.

Atualmente, a UENP conta com 4.193 alunos matriculados em seus 27 cursos de graduação presenciais e dois cursos a distância. A pós-graduação possui 725 alunos distribuídos em 17 cursos e três residências, entre especializações, mestrados e doutorados, com a concessão de 79 bolsas. Um novo mestrado em Ensino de Computação foi aprovado e iniciará suas atividades a partir de 2026.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, apontou o apoio do Governo do Paraná e a dedicação dos servidores como fatores cruciais para o nível alcançado pela Universidade em quase duas décadas. “Celebramos a trajetória de uma instituição que nasceu do sonho de transformar vidas por meio da educação pública, gratuita e de qualidade. Hoje, reafirmamos nosso compromisso com a excelência acadêmica, responsabilidade social, inovação, sustentabilidade e o desenvolvimento regional — valores que nos guiam rumo ao futuro. Obrigado ao Governo do Paraná, à Seti, aos servidores, docentes, estudantes e à comunidade externa por caminharem conosco e fortalecerem nossa missão”, declarou.

O vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, destacou a formação de profissionais qualificados. “Ao longo desses anos, a UENP se estabeleceu como um polo de ensino, pesquisa, extensão e inovação, contribuindo significativamente para o desenvolvimento regional e para a formação de milhares de profissionais comprometidos com a sociedade. Cada campus, cada curso, cada projeto e cada pessoa que faz parte da nossa comunidade acadêmica é parte essencial dessa história. Que venham muitos anos de conquistas, crescimento e transformação”, afirmou.

A instituição vive uma fase de transformação, com investimentos em infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Somente entre 2022 e 2024, foram investidos cerca de R$ 35 milhões em obras e construções. Além disso, a Universidade trabalha em projetos de acessibilidade e iniciou obras que incluem a construção de passarelas, rampas, calçadas e outras intervenções em seus três campi. Ao todo, foram investidos R$ 2,4 milhões para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizem, com segurança e autonomia, os espaços internos e externos da instituição.

Ações e programas

A consolidação da Universidade no Norte do Paraná deve-se também ao investimento expressivo nas ações de ensino, pesquisa e extensão, que alcançam não apenas alunos e professores, mas também a comunidade externa. A cada ano, a instituição busca fortalecer as relações com centenas de pessoas beneficiadas pelos mais de 100 projetos e programas em execução.

Essas ações visam agregar maior conhecimento aos alunos, bem como beneficiar diretamente a comunidade. Em 2025, foram realizados ou programados 62 eventos de extensão, 26 cursos e 242 projetos e programas, dos quais 207 estão em execução.

Segundo levantamento realizado em setembro deste ano pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, a UENP conta com 456 docentes, dos quais 47 são pós-doutores, 297 doutores, 91 mestres, 20 especialistas e um graduado. A Universidade possui, ainda, um total de 255 colaboradores, entre agentes universitários efetivos e comissionados.

Referência em excelência acadêmica, tecnologia e sustentabilidade, a instituição conquistou reconhecimento em importantes rankings nacionais e internacionais. Entre os destaques recentes está o Times Higher Education (THE), que avalia o desempenho das universidades com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), destacando a UENP pelo impacto social e ambiental de suas ações.

Outro reconhecimento significativo é o GreenMetric, que premia instituições por suas práticas de sustentabilidade e gestão ambiental responsável. Esses reconhecimentos reforçam o compromisso da UENP em unir qualidade de ensino, inovação e responsabilidade socioambiental, tornando-a uma universidade de destaque no cenário global.

Somente pelo Programa de Formação Estudante Empreendedor, 175 alunos recebem bolsas para atuar em diversas áreas do conhecimento. Já o Programa de Educação Tutorial conta com 24 bolsistas, e 216 estudantes participam dos projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

Outros marcos nesses 19 anos foram a implementação de ferramentas tecnológicas essenciais para a Universidade, como o Sistema Acadêmico SUAP, lançado em 2018, para auxiliar na gestão técnica e pedagógica, além de parcerias importantes, como a plataforma Microsoft 365, disponibilizada gratuitamente para alunos, docentes e agentes universitários.

Por meio de seus oito ambientes de inovação, a UENP promove o fomento à criação de novas ideias e projetos para melhorar a vida das pessoas. Espaços maker, incubadoras, pré-incubadora e um laboratório de prototipagem são alguns exemplos de iniciativas nos campos da agropecuária, tecnologia, inovação e negócios.

Assistência estudantil

O Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil (NAE), conquista da atual gestão, ganhou destaque nos últimos três anos. O órgão, que atua com apoio psicológico, pedagógico e assistência estudantil, criou iniciativas promissoras como o auxílio permanência para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e o Plantão de Acolhimento Psicológico, realizado nos três campi.

Atualmente, o núcleo conta com 12 profissionais, entre psicólogos, pedagogos e assistente social. Os estudantes são atendidos pelos programas Apoio Psicológico, Apoio Pedagógico à Educação Inclusiva, Apoio Social, Auxílio Permanência, Moradia Estudantil e pela Comissão Universidade para os Povos Indígenas (CUIA).

A Universidade implementou um sistema de cotas baseado em três pilares — cotas sociais, sociorraciais e para pessoas com deficiência (PcD). Com reserva de 45% do total de vagas, 20% são destinadas a candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas; outros 20% para candidatos autodeclarados negros (que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública); e 5% para pessoas com deficiência.

Entre 2017 e 2025, os efeitos dessa política na composição dos discentes da instituição são expressivos: 1.807 ingressos por cotas sociais (18,14% do total de 9.959 ingressantes), 747 por cotas raciais (7,50%) e 48 por cotas PcD (0,48%), evidenciando o compromisso da UENP com a ampliação do acesso, da diversidade e da redução de desigualdades históricas no ensino superior.

Ainda jovem, a UENP se consolida como referência em ensino, pesquisa, extensão, inclusão, tecnologia e sustentabilidade, com forte impacto acadêmico e na vida da população do Norte do Paraná.