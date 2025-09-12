A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão preventiva na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 12h30, durante abordagem a um veículo na Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, nas proximidades do bairro Platina.

Segundo a PM, as equipes receberam informações de que um automóvel Fiat Strada branco, com placas Mercosul, estaria vindo da cidade de Jacarezinho em direção a Santo Antônio da Platina, transportando um homem com ordem judicial de prisão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos crimes de incêndio e ameaça.

O veículo foi localizado e abordado. Após vistoria, nada de ilícito foi encontrado, mas a identidade do passageiro foi confirmada como sendo a pessoa procurada pela Justiça. O condutor foi liberado, e o suspeito preso foi encaminhado ao pronto-socorro para exames de rotina e, posteriormente, entregue à unidade do Depen em Cambará.