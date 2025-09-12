A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 9h59, para atender uma ocorrência no Colégio Cívico-Militar Hercília de Paula e Silva, após um estudante ter sido flagrado utilizando um cigarro eletrônico dentro da sala de aula.

De acordo com o boletim de ocorrência, o monitor da instituição percebeu o estudante fazendo uso do dispositivo eletrônico e, após advertência, encaminhou o aluno à direção. Em seguida, a Polícia Militar e o responsável legal do adolescente foram acionados.

Durante o questionamento, o menor afirmou que o cigarro eletrônico não lhe pertencia, e que apenas o utilizava. O objeto, da marca Ignite, foi apreendido e levado à Delegacia de Polícia.

A ocorrência resultou no encaminhamento do menor à autoridade policial para os procedimentos cabíveis e na apreensão do cigarro eletrônico.